شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ تدعم شباب مهرجان الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، والناقد السينمائي عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية والقصيرة، فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، خلال لقاء شمله الود والتقدير للجهود المبذولة من قبل القائمين علي تنظيم الدورة 22 للمهرجان السينمائي الدولي، بحضور ممثلي لجنة مهرجان الإسماعيلية، وعدد من شباب المتطوعين.

خلال اللقاء، عظم عصام زكريا رئيس المهرجان، من آليات العمل التطوعي، مشيرًا إلي دور شباب المتطوعين في إثراء قيمة إضافية للمهرجان الدولي، واصفا الشباب المشارك بالسفراء، بعد نجاح مشاركتهم في إستقبال وضيافة ومرافقة الوفود الأجنبية خلال فترة إقامتهم علي هامش الفعاليات علي أرض محافظة الإسماعيلية.

كما أشار "زكريا" إلى التحدي الكبير الذي شهدته الدورة الحالية، ليظهر بشكل لائق يلقي الإستحسان، لافتًا إلي أن الأوقات العصيبة التي مر بها العالم خلال العامين الماضيين، والجائحة التي حصدت أرواحا وضربت اقتصادًا، وتركت آثارها في النفس والوجدان، لتتوقف خلالها معالم الحياة الإجتماعية، بما فيها الفعاليات الجماهيرية الثقافية والفنية والمهرجانات السينمائية، لتعود مرة ثانية الحياة من خلال الثقافة والفنون وتنطلق علي ضفاف قناة السويس.

من جانبها، أشادت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، بشباب الإسماعيلية المشارك في تنظيم الدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية الدولي.

كما وجهت وكيل مجلس الشيوخ، الشكر والتقدير لكل من ساهم في إقامة المهرجان، مؤكدة أن انعقاده في هذا التوقيت، يحمل العديد من الدلالات والمعاني.

أضافت فيبي فوزي: "لقد أثبتت محافظتنا الغالية قدرتها اللا محدودة على تحدي المصاعب أياً كانت، وها هي تحتشد لإستضافة حدث بمثل هذه الأهمية رغم ظروف وباء كورونا، لتتجسد ملامح الحياة والفن والفرح على ضفاف قناة السويس في الموقع الذي طالما شهد ملاحم الكفاح والنصر في المعارك الحربية، وها هو يشهد انتصارًا عزيزًا في معركة الحياة".

أضافت " فيبي": "شاركت في حفل إفتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الثانية والعشرين، بمزيج من مشاعر السعادة و الفخر، بحضور نخبة مصر الفنية والثقافية والإعلامية".

واختتمت وكيل مجلس الشيوخ:"دامت الإسماعيلية، أهلاً لإستضافة كل ما يمثل الجمال والخير والسلام، ودامت عاصمة للثقافة والفنون بروحها الشابة دائماً وبأهلها الكرام عشاق الحياة".