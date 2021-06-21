شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار وعمرو محمود ياسين يحتفلان بعيد الأب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم اللبنانى وائل جسار على الاحتفال بعيد الأب وتوجيه رسالة لوالدة تعبيرًا عن امتنانه له ومحبته، ونشر صور عبر حسابه الخاص على إنستجرام يحتفل مع والدة بتورته عيد الأب.

وعلق وائل جسار على الصورة التي نشرها له برفقة والدة وهو يقبل جبينه، قائلاً: "الله يخليك فوق راسنا ويطول بعمرك يا أحن أب في العالم".



وائل جسار

كما حرص عمرو ياسين، السيناريست ونجل الفنان الراحل محمود ياسين، على الاحتفال بعيد الأب ونشر صورة له في الصغر برفقة والدة، وعلق عليها: "رحمة الله عليك أبى الغالي".



وائل جسار ووالدة



وائل جسار

وكان قد أحيا عمرو محمود ياسين، ذكرى ميلاد والده ونشر صورة تجمعه به من طفولته عبر حسابه على فيس بوك، وكتب عليها قائلا: " ذكرى ميلاد والدي، رحمه الله عليه، مشاعر صعبة عليا، خصوصًا إنه ده عيد ميلاده الأول بعد رحيله.. أسألكم الدعاء له ".



عمرو محمود ياسين

وفى حوار سابق للسيناريست عمرو محمود ياسين، في ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى والذى يذاع على قناة الحياة، قال:" أتذكر أثناء طفولتى مشهد راسخ فى ذهنى عندما كنت مع والدى فى السيارة فى بورسعيد وفجأة وجدت أشخاص كثيرة حول السيارة هذا الأمر أصابنى بالذعر ولكننى نظرت فى وجوههم ووجدتهم مبتسمين وقد فهمت أنهم يرحبون بوالدى فى بلده بور سعيد عندها أدركت أن والدى ليس شخصا عاديا .

وتابع السيناريست عمرو محمود ياسين، أبى لم يضربنى قط فى حياته، فأتذكر فى مرة خبطنى بالكتاب عندما دخل على وأنا أذاكر مادة النحو وطلب منى إعراب كلمة وكانت والدتى بجانبه فحاولت أن تغششنى فأجبت إجابة خاطئة مما دفعه لذلك، ولكن لم أتذكر أنه قام بضربى خلال حياتى، فالحقيقة كان أب حنون وبالرغم من أننا كنا اصدقاء إلا أننى كنت أخاف منه وخوفى من أن يغضب منى .