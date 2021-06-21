شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج عمرو بيومى: فيلم "خلف الحاجز الأسمنتى" نتاج فترة الحظر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ 22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ندوة للمخرج المصرى عمرو بيومى عقب عرض فيلمه "خلف الحاجز الأسمنتي الشفاف" المشارك بمسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة، والتى أدارتها الناقدة ناهد نصر.

وفي بداية حديثه قال المخرج عمرو بيومى، إن فكرة الفيلم جاءت أثناء الظروف الصعبة التي تمر بها مصر والعالم من انتشار كوفيد-19 المستجد، وجاءت الفكرة وهو جالس في بيته يراقب العالم والشارع من خلال البكلونة ومن هنا جاءت فكرة الفيلم.

فيما قال الفنان أحمد كمال إن فكرة الفيلم ملهمه جدًا من حيث رصد الحياة البسيطة وطريقة تعبير الناس وكيف كانوا يمارسون حياتها بطريقة صعبة جدا، مضيفًا أن الربط المفعم بين قصيدة صلاح عبد الصبور لمسرحية "ليلي والمجنون" وما بين الرفض والإصرار علي التعامل في الحكي.

وأكد بيومي أثناء الندوة أن الشجرة كانت بطلة فيلمه في البداية ما بين ذكريات الماضي والحاضر والمستقبل غير المرئي حتي الآن.

ومن جانبه قال الناقد محمد السيد عبد الرحيم: هل الفيلم يسلط الضوء علي مراقبة الشارع أو التلصص وهل هذا مقصود أما هناك شيء نبيل لتوثيق الحالة.

وأجاب بيومي علي سؤاله قائلاً: الشارع ملك للجميع وأنا بالاساس ينتمي للشارع.

وعبر مدير التصوير سمير فرج علي جمال الفيلم وجمال منطقة السكاكيني، وكأننا أمام سيمفونية فيها مشاعر وإحساس.