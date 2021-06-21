شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة منازل 3 فنانين الأيام الماضية آخرهم حماة تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أكثر من فنان خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى حوادث السرقة والنصب، آخرهم سرقة والدة زوجة النجم تامر حسنى، التى تعرضت لسرقة مبلغ مالى ومصوغات ذهبية من منزلها بمدينة 6 أكتوبر.

وتعرض أكثر من فنان للسرقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أبرزهم الفنانة إلهام شاهين، حيث شرع شاب فى العقد الثالث من عمره ويعمل عربجى فى تسلق سور فيلا الفنانة بمنطقة المنصورية بكرداسة، إلا أن يقظة الخفير المعين بالحراسة فى المنطقة، حالت دون اتمامه عملية السرقة، وتم القبض عليه وأحيل للنيابة التى أصدرت قرار بحبسه.

وبعد إلهام شاهين، تعرضت فيلا الفنان سيد رجب للسرقة بمنطقة البدرشين، تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط خفير خاص وعاطلين، سرقوا اسطوانات غاز من فيلا الفنان سيد رجب بمنطقة البدرشين، بعدما تمكنوا من دخول الفيلا بهدف السرقة، وتسميمهم كلاب الحراسة إلا أنهم لم يجدوا شئ قيمًا ليسرقوه، حيث أن الفيلا المملوكة للفنان يستخدمها كاستراحة ولا يقيم فيها بشكل دائم.

تحقق النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر مع المتهم بسرقة مبلغ مالى ومصوغات ذهبية من والدة بسمة بوسيل، زوجة النجم تامر حسني، بمدينة 6 أكتوبر، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت والدة بسمة بوسيل اتهمت أحد الأشخاص بالنصب عليها والاستيلاء على مصوغات ذهبية ومبلغ مالي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من والدة الفنانة بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني، اتهمت فيه أحد الأشخاص بالنصب عليها، وذكرت أن المتهم غافلها خلال تواجدها بكافيه بمدينة 6 اكتوبر، واستولى على مبلغ مالي ومصوغات ذهبية خاصة بها وفر هاربا.