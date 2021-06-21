شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تنعى هاني جرجس فوزى منتج أربعة أفلام لها: "صديق غالى وأخ عزيز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة شريهان، على نعى المنتج هانى جرجس فوزى، الذى رحل عن عالمنا أمس الأحد، عبر حسابها على تويتر، وكتبت شريهان، قائلة: "أنعي صديق غالى وعزيز أخى المنتج هاني جرجس فوزى تعاملت معه كمنتج لأربعة أفلام العقرب، كريستال، سوق النساء وجبر الخواطر، رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته، وألّهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنّـا لله وإنّـا إليه راجعون".



شريهان

ورحل عن عالمنا، أمس الأحد، المنتج والمخرج السينمائى هانى جرجس فوزى، واقتصر تشييع الجنازة على حضور أسرته وأصدقائه.

هانى جرجس فوزى منتج ومخرج مصري ويعتبر من بين أحد كبار المنتجين في مصر في فترة تسعينيات القرن العشرين، ووالده المنتج الكبير جرجس فوزي خاض تجربة الإخراج لأول مرة في فيلم (بدون رقابة).

يذكر أن آخر أعمال المخرج هانى جرجس فوزى كان فيلم "الجرسونيرة" الذى شارك فى بطولته كل من الفنانة غادة عبدالرازق ونضال الشافعى ومنذر رياحنة وتم طرحه عام 2013