خاص| مجدي نجيب يكشف عن أغنية العندليب التي أبكت سعاد حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

منذ بداية الحديث عنها في الستينات، وحتى اليوم مازالت قصة الحب التي جمعت عبدالحليم حافظ وسعاد حسني، لها فصولها التي لم تكتمل بعد، والتي كثيرا ما يتجدد الحديث حولها مع حلول ذكرى العندليب والسندريلا.

ومع تزامن يوم مولد عبدالحليم، مع اليوم الذي رحلت فيه سعاد حسني عن عالمنا وهو 21 يونيو، نكشف ماذا قال الشاعر الكبير مجدي نجيب عن قصة الحب الأشهر بالوسط الفني.

الشاعر الكبير في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قال : "الحديث عن قصة الحب، بدأ مع حرص الفنان عبد الحليم حافظ على تواجد الفنانة سعاد حسني معه في السهرة التي أقامها الكاتب الصحفي مصطفى أمين، بعد عرض فيلم (البنات والصيف) في مارس عام 1960".

وأضاف: "بعد ذلك كانت سعاد تواظب على حضور حفلات عبدالحليم حافظ، وفي الحفل الذي أقيم في شهر أغسطس عام 1964، كان يقدم من كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز، وألحان محمد الموجي أغنيته الجديدة "أحبك"، وهو يوجه نظراته إليها بالمقطع الذي يقول: "ح أقول أحبك وأعيش أحبك يا حياة قلبي"، حتى إنها بكت تأثرا بغنائه".

نجيب تابع: "بعد فترة سألت عبدالحليم حافظ هل سعاد ضمن من أحببت؟ وأجاب (لا أعرف كيف كنت أغير عليها، قد لا تصدقني، كنت أتجول خلسة في آخر الليل، لكي أقوم برصد أرقام السيارات التي تقف أمام مسكنها القريب مني".