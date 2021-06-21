"Watch it".. تحيي ذكرى رحيل السندريلا سعاد حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت منصة watch it، ذكرى رحيل السندريلا سعاد حسني، التى توافق اليوم الإثنين 21 يونيو.

و نشر الحساب الرسمي للمنصة على موقع "إنستجرام"، صورًا للراحلة سعاد حسنى من بعض أفلامها، وعلق: "في ذكرى رحيل السندريلا سعاد حسني.. قولنا إيه أكتر عمل مش ممكن تزهق منه".

و تعرض منصة "Watch it" عدد من أفلام السندريلا وهي: "إشاعة حب"، "صغيرة على الحب"، "أميرة حبي أنا"، "عائلة زيزي" ، ومسلسل "حكايات هو وهي".

ورحلت عن عالمنا سندريلا الشاشة العربية الفنانة سعاد حسني في 21 يونيو عام 2001، بعد مسيرة فنية حافلة، وكان آخر أعمالها "الراعي والنساء".