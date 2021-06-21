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"Watch it".. تحيي ذكرى رحيل السندريلا سعاد حسني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت منصة watch it، ذكرى رحيل السندريلا سعاد حسني، التى توافق اليوم الإثنين 21 يونيو.

و نشر الحساب الرسمي للمنصة على موقع "إنستجرام"، صورًا للراحلة سعاد حسنى من بعض أفلامها، وعلق: "في ذكرى رحيل السندريلا سعاد حسني.. قولنا إيه أكتر عمل مش ممكن تزهق منه".

و تعرض منصة "Watch it" عدد من أفلام السندريلا وهي: "إشاعة حب"، "صغيرة على الحب"، "أميرة حبي أنا"، "عائلة زيزي" ، ومسلسل "حكايات هو وهي".

ورحلت عن عالمنا سندريلا الشاشة العربية الفنانة سعاد حسني في 21 يونيو عام 2001، بعد مسيرة فنية حافلة، وكان آخر أعمالها "الراعي والنساء".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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