عمرو بيومي: الحظر السبب في فكرة فيلم "خلف الحاجز الأسمنتي”

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقيم ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة ال ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ندوة للمخرج المصري عمرو بيومي عقب عرض فيلمه "خلف الحاجز الأسمنتي الشفاف" المشارك بمسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة والتي أدارتها الناقدة ناهد نصر.

وفي بداية حديثه قال المخرج عمرو بيومي إن فكرة الفيلم جاءت أثناء الظروف الصعبة التي تمر بها مصر والعالم من انتشار كوفيد-١٩ المستجد، وجاءت الفكرة وهو جالس في بيته يراقب العالم والشارع من خلال البلكونة ومن هنا جاءت فكرة الفيلم.

فيما قال الفنان أحمد كمال إن فكرة الفيلم ملهمة جدا من حيث رصد الحياة البسيطة وطريقة تعبير الناس وكيف كانوا يمارسون حياتهم بطريقة صعبة جدا، مضيفا أن الربط المفعم بين قصيدة صلاح عبدالصبور لمسرحية "ليلى والمجنون" وما بين الرفض والإصرار على التعامل في الحكي.

وأكد بيومي أثناء الندوة أن الشجرة كانت بطلة فيلمه في البداية ما بين ذكريات الماضي والحاضر والمستقبل الغير مرئي حتي الآن.

ومن جانبه قال الناقد محمد السيد عبد الرحيم هل الفيلم يسلط الضوء على مراقبة الشارع أو التلصص وهل هذا مقصود أم هناك شيء نبيل لتوثيق الحالة

وأجاب بيومي على سؤاله قائلا : الشارع ملك للجميع وأنا بالأساس أنتمي للشارع.

وعبر مدير التصوير سمير فرج على جمال الفيلم وجمال منطقة السكاكيني، وكأننا أمام سيمفونية بها مشاعر واحساس.

وتحدثت الناقدة صفاء الليثي التي وجهت الشكر للتجارب الهامة للصناعة .

وأضافت: كنت أتمنى أن يطول الفيلم عكس رؤية الدكتور سمير فرج في أن الفيلم كان من الضروري أن تحذف منه مشاهد.

وقالت ماجدة موريس إن هناك فرق بين الفيلمين فيلم "رمسيس راح فين" الذي تم عرضه في ٢٠١٩ وفيلم اليوم، وطالبت المخرج أن يكون العمل قادر على التحفيز أكثر من ذلك ليلائم المشاهد.

و كشف المخرج عمرو بيومي في نهاية حديثه، إنه يقوم حاليآ بتجهيز عمل روائي طويل.