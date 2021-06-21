صور| نجوم الفن يحتفلون بعيد الأب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على الاحتفال بعيد الأب، الذي يوافق اليوم 21 يونيو من كل عام، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي:

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

أحمد حاتم

نشر الفنان أحمد حاتم صورة تجمعه بوالده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "سفن أب".

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورًا تجمعها بوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"عيد أب سعيد لألطف وأطرف أب في العالم ، وحشتني".

ليلى زاهر

ونشرت الفنانة ليلى زاهر صورة قديمة تجمعها بوالدها الفنان أحمد زاهر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"عيد أب سعيد لأعظم أب في العالم، بحبك زيزو".

ورد الفنان أحمد زاهر :"وأنتي طيبة يا حبيبة قلبي، ربنا يخليكي ليا".

علا رشدي

ونشرت الفنانة علا رشدي صورة زوجها الفنان أحمد داود، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل عيد أب وكل أب بيحاول يعمل كل حاجة حلوة لأولاده طيب، ربنا يخليك لينا ولأولادنا يا بنتوتي وكل يوم وأنت أطيب وأحن أب".

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة تجمعها بوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت ميرهان: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وربنا يخليك ليا يارب".

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة تجمعها بوالدها الراحل الفنان محمود ياسين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "النهارده اليوم العالمي للأب، احتفلوا بآبائكم وأحضنوهم أوي زي احتفالكم بعيد الأم بالضبط، الله يرحمك يا أبي، واسكنك فسيح جناته في جنات النعيم يا حبيبي".

نشوى مصطفى

نشرت الفنانة نشوى مصطفى صورة والدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يا حبيبى أنت كنت أعظم أب فى الدنيا، الله يسعدك فى الجنة بحق شقاك وتعبك علينا، كل عيد أب وأنت متهني بصحبة سيدنا النبي، الف رحمة ونور لكل اللي سبقونا".

كندة علوش

ونشرت كندة صورة عمرو يوسف وهو يحمل ابنتهما حياة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"كل سنة وأنت ألذ وأطعم وأحن أب، حبيبي كل سنة وأنت في ظهرها بابا وسندها وصاحبها، ربنا يخليك لينا يا أبو حياة".

نور

ونشرت نور صور تجمعها بوالدها من حفل زفافها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت : "حب الأب هو رباط لا ينفصم منذ ولادتنا، نحن مرتبطون ببعضنا البعض ونقضي حياتنا في دعم وحماية بعضنا البعض، يوم واحد لا يكفي للتكريم، أنت مميز جدا بابا".

وائل جسار

نشر المطرب اللبناني وائل جسار صورة تجمعه بوالده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الله يخليك فوق راسنا ويطول بعمرك يا أحن أب في العالم".