ميسي ورونالدو في نفس النادي.. هل يتحول الحلم إلى حقيقة؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 05:14 مساءً - منذ 11 دقيقة

ينتهي عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس في يونيو 2022، لكن العديد من التقارير كشفت أن رونالدو قد يغادر هذا الصيف، خاصة بعد عودة المدرب ماسيميليانو آليغري.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية، إن خوان لابورتا رئيس برشلونة يريد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وجمعه مع منافسه التقليدي، الأرجنتيني ليونيل ميسي في النادي الكتالوني.

وبحسب ”آس“، فإن لابورتا، الذي عاد لرئاسة برشلونة في مارس الماضي، يحلم بالتعاقد مع رونالدو، وجمعه مع ميسي، رغم عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقد الأخير.

وأضافت أن برشلونة يفكر في عرض عدد من لاعبيه إلى جانب مبلغ مالي للتعاقد مع رونالدو، الذي يبلغ من العمر 36 عاما.

وأشارت إلى أن برشلونة قد يدخل أنطوان غريزمان وفيليب كوتينيو وسيرجي روبيرتو؛ لتسهيل الحصول على رونالدو.

ورغم التكلفة المالية العالية التي سيتكبدها برشلونة، حال التعاقد مع رونالدو وتجديد عقد ميسي، إلا أن ”آس“ قالت إن الإيرادات ستتضاعف بوجود رونالدو وميسي معا في كامب نو.

وحال نجاح لابورتا في التعاقد مع رونالدو، فإن النجم البرتغالي سيعود للدوري الإسباني بعد 3 مواسم من رحيله عن ريال مدريد، حيث أمضى 9 مواسم مع النادي الملكي.