طلال مارديني يدوّن رسالة هجومية غاضبة.. فمن قصد؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجه الفنان السوري، طلال مارديني، رسالة هجومية غاضبة، حيث بدا امتعاضه من البعض بسبب مسلسله الجديد “الآغوات”، وعبر عن اندهاشه من غضب البعض منه؛ لعدم تذكرهم في عمله الجديد، لكنه لم يكشف عمن قصد بتلك الرسالة.

ودون مارديني رسالة عبر حسابه في “إنستغرام”، قال فيها: “بيستغربوا إنو ما اتذكرتهن بمسلسلي.. ليش لما كنت بحاجتكن مين تذكرني؟! مين مدلي يد العون؟؟ أنا وصلت المكان الصغير اللي أنا فيه وبحمد ربي عليه بجهدي وبعرق جبيني وبتعبي وصبري ورضا الله وأمي”.

وأضاف مارديني، قائلاً: “رغم كل الإحباطات اللي كنت واجهن من مسخرتكن وتكبركن وعجرفتكن.. بس بفضل الله الدنيا دوارة يمهل ولا يهمل”.

وحرص عدد من نجوم الفن على دعم طلال مارديني، بينهم شكران مرتجى التي تمنت له التوفيق، وكذلك مديحة كنفاتي، وعبدالكريم حمدان.

ومؤخراً، شوّق مارديني الجمهور لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم “الآغوات”، ووصفه بأنه “مشروع العمر”، مؤكداً أنه سيكون أهم عمل فني، ولن يُشطب من ذاكرتهم، حسب تعبيره.

وكان النجم السوري قد نشر مقطع فيديو ظهر فيه مع “ساندرا”، ابنة معتصم النهار من زوجته لين برنجكجي. وخلال المقطع، وجّه مارديني سؤالاً للطفلة عمنْ تُحبُّ أكثر والدها أم والدتها، لتصرح بأنَّها تُحبُّ والدها أكثر، وكان صوتها مرتفعاً، وعلى ما يبدو أن والدتها لاحظت الأمر.

وكشف المقطع عن حرص الفنان السوري على توريط الطفلة مع والدتها بطريقة طريفة، فطالبها بالإجابة بصوت منخفض، فأكدت أيضاً أنها تحب والدها أكثر، قبل أن تُغيِّر إجابتها بعد أن سمعتها والدتها.

ودوَّن مارديني تعليقاً على الفيديو، يقول: “يا جماعة مشان الله في أحلى من هالبنوتة بالدنيا (آخر الفيديو اجت أمها وسمعتها)”.