ميغان ماركل تهدي الأمير هاري مقعداً لمناسبة عيد الأب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اشترت ميغان ماركل مقعداً للأمير هاري وكتبت له قصيدة احتفالاً لمناسبة عيد الأب الأول له.

وكشفت دوقة ساسيكس في مقابلة إذاعية بثت أمس أنها اختارت الهدية بعد وقت قصير من ولادة ابنهما أرشي، بحسب موقع “الميرور” البريطاني. وقالت: “بدأت أفكّر بالهدية المناسبة وكنت أريد شيئاً عاطفياً ومكاناً خاصاً له ولابننا”.

وأرفقت ميغان الهدية بقصيدة كتبتها عن اللحظات التي كانت تأمل بأن تشاركها العائلة على قطعة الأثاث، واستوحت منها كتابها للأطفال الذي يحمل عنوان “المقعد”.

وجاء في القصيدة: “هذا هو مقعدك، حيث ستبدأ الحياة لك ولطفلنا” شارحةً أن الكلمات مستوحاة من مشاهدة هاري مع ابنهما. ويعيش هاري وميغان، اللذان استقبلا الشهر الماضي طفلتهما الثانية ليليبت في كاليفورنيا بعد تنحيهما عن مهامهما الملكية العام الماضي.

وتربط دوق ساسيكس علاقة معقّدة مع والده الأمير تشارلز، حيث ادعى هاري في مقابلته الشهيرة مع أوبرا وينفري أنّ الأخير توقف عن الرد على مكالماته، في حين أنّ علاقة ميغان بوالدها متوترة منذ ما قبل زفافها عام 2018.