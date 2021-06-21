نادي السينما الأفريقية يحتفي بأفلام الرسوم المتحركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتفي نادي السينما الأفريقية الذي ينظمه مهرجان الأقصر للسينما، بعالم أفلام الرسوم المتحركة، يوم السبت 3 يوليو المقبل بسينما الهناجر.

ويضم برنامج اليوم عرض مجموعة من أهم أفلام الرسوم المتحركة في أفريقيا، كما يتم توقيع كتاب "الرسوم المتحركة في أفريقيا" للدكتور محمد غزالة الذي أصدره مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية باللغتين الإنجليزية والعربية.

كما يكرم النادي مخرجة الرسوم المتحركة شويكار خليفة بإهدائها درع الدورة العاشرة لجهودها في الورش المحلية في الأقصر على مدار السنوات العشر الماضية.

ويحضر الحفل الفنانة لبلبة والتي ستقوم بتسليم الدرع للمخرجة شويكار خليفة، كما تحضر حفل توقيع الكتاب، ويدير الندوة الكاتب والمخرج أحمد عاطف، وتقوم المخرجة عزة الحسيني بإهداء الدورة العاشرة للمخرجة شويكار خليفة تكريما لدورها بمجال أفلام الرسوم المتحركة، وجهودها مع مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.