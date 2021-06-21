شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس: أنا مش بتاع مشاكل وفيه حملة ممنهجة ضدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد فلوكس، في مداخلة هاتفية مع تليفزيون ”الخليج 365”، تعقيبًا على تأييد حبسه أسبوعًا: "أنا أحترم أحكام القضاء، وأثق فى قضاء مصر العادل، وهذا الحكم درجة من درجات التقاضى، وسوف أستأنف الحكم وإنا شاء الله، القضاء لن يسمح بالظلم".

وأضاف فى حديثه قائلا: "أنا عادة لا أتحدث عن ظروف شخصية، خاصة أن والدى علمنى ألا أتحدث فى الأمور الشخصية، وتربيت على ذلك، وطول عمرنا مش بتوع مشاكل، وأنا أغلقت الصفحة السابقة، وعدت لابنى وزوجتى وأجهز للعودة للفن بقوة، وليس لدى مشاكل مع أى شخص، وأنا على يقين أن الشخص الصامت هو الذى دائمًا على حق، ولكن الظروف ساقتنى للتحدث، وأنا ليس لى في طريق القضايا والمحاكم والمشاكل، ولا أسعى إليها، وأنا طوال حياتى ملتزم بعملى فقط، وهى حملة ممنهجة لتشويه سمعتى.

وتابع فلوكس حديثه قائلاً: "أنا بعتز بفيلم "الممر"، الذى قدمته من قبل، واعتبره مسئولية، وحينما أفكر أن أقدم عمل آخر لابد أن يكون بنفس قوة هذا العمل، وعلى نفس ثقل الرسالة التى قدمها الفيلم، خاصة إننا في وقت صعب، والفنان مثل الجندى لابد أن يراعى ما يقدمه للجمهور وما يليق بهم وما يحبوه، وفى ختام لقائه، وجه فلوكس رسالة لجمهوره: "وحشتونى جدًا وسامحونى على التقصير وإن شاء الله سأعود بقوة لتقديم أعمال تنول إعجابكم هذا العام".