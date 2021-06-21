شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان ورئيس الوزراء الكندي يحتفلان بعيد الأب على طريقتهما الخاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النجمة العالمية نيكول كيدمان، الاحتفال بعيد الأب العالمي الذي يوافق اليوم 21 يونيو علي طريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة من دولاب الذكريات تجمعها مع والدها وصورة أخرى تجمعها مع زوجها عبر حسابها إنستجرام.

ووجهت كيدمان رسالة حب ورومانسية في رسالتها وكتبت "عيد أب سعيد لجميع الآباء والأباء الراحلين، حبي لهذين على وجه الخصوص".

وسرعان ما حصدت الصور علي الكثير من التعليقات والاعجابات خصوصا أن كيدمان تحتفل بعيد ميلادها حاليا بعد اتمامها لعامها الـ 54 أمس.



نيكول كيدمان مع صديقها



نيكول كيدمان مع والدها

كما حرص رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، علي الاحتفال بعيد الأب بشكل مختلف علي عكس الجميع حيث قرر نشر صور تجمعه مع ابناءه عبر حسابه بموقع انستجرامً وكتب "عيد أب سعيد لهؤلاء الثلاثة الذين قدموا لي أفضل وظيفة في العالم".