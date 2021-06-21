شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يكشف عن طرح كتاب لمذكراته يوم 9 نوفمبر المقبل.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم الأمريكي ويل سميث، عن قرب صدور مذكراته الشخصية المرتقبة والتي سيطرحها تحت اسم "ويل"، حيث كشف عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، عن صورة الغلاف الرسمي للكتاب، علي طريقته الخاصة الكوميدية، ونشر فيديو له كارتوني وهو يمسك بالكتاب، معلقًا: "أعلم أن هذا غريب ولكن هذا كتابي. لقد كان عملاً من الحب. لقد عملت عليه خلال العامين الماضيين. أخيراً أصبح جاهزًا".

ومن المقرر طرح الكتاب في الأسواق في 9 نوفمبر المقبل، عبر دار بينجوين للنشر، والذي ينفتح به ويل سميث بشكل كامل على حياته، في كتاب شجاع وملهم يكشف به أسرار نجاحه.



كتاب ويل سميث



ويل سميث

وكتب سميث في رسالة له عبر موقعه الرسمي لتقديم الكتاب: "تحول ويل سميث من طفل خائف في منزل متوتر في غرب فيلادلفيا إلى واحد من أكبر نجوم الراب في عصره ثم أحد أكبر نجوم السينما في تاريخ هوليوود، مع سلسلة من النجاحات في شباك التذاكر التي من المحتمل ألا تنكسر أبدًا، حكاية ملحمية عن التحول الداخلي والانتصار الخارجي، وسوف يرويها ويل بشكل مدهش. لكنها نصف القصة فقط.



غلاف الكتاب



ويل

وتابع :"هذه المذكرات هي نتاج رحلة عميقة من معرفة الذات ، وحساب مع كل ما يمكن أن تحصل عليه إرادتك وكل ما يمكن أن تتركه وراءك.. كتبت بمساعدة مارك مانسون ، مؤلف الكتاب الأكثر مبيعًا الذي بلغ عدة ملايين نسخة ..Will هي قصة كيف يتقن شخص ما عواطفه ، مكتوبة بطريقة يمكن أن تساعد الآخرين تفعل الشيء نفسه.