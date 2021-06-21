شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تمدح الملحن إيهاب عبد الواحد: أعتقد لو بليغ حمدي على قيد الحياة لصفق لك كثيرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة الاستعراضية شريهان، على مشاركة متابعيها وجمهورها بصور تجمعها مع الملحن إيهاب عبد الواحد، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرامً، لتوجه له رسالة مدح له علي ألحانه التي يتميز بها.

وكتبت شريهان في رسالتها علي البوست الذي حظي بتفاعل كبير من قبل متابعيها: "وهبك الله موهبة وقال لك كن فأرجوك لابد وأن تكون، لأنك حقًا حقًا موهوب موهبة غير عادية وأعتقد لو حبييي وأبي الروحي موسيقيًا بليغ حمدي كان علي قيد الحياة وسمع ألحانك لصفق لك كثيرًا، تشرف تاريخي الفني بلقائك يا أغلي ايهاب عبد الواحد، ومن قلبي سعيدة جدا بالعمل والتعامل معك".



الفنانة شريهان

وسرعان ما حصدت الصور التي نشرتها شريهان علي عدد كبير من الإعجابات والتعليقات حيث إنه يعد أحدث ظهور للنجمة شريهان عبر منصات السوشيال ميديا، بعد تألقها في الموسم الرمضاني الماضي بإعلان جديد بعد سنوات طويلة من التوقف عن الظهور أمام الكاميرات.



شريهان



الفنانه شريهان

وكانت قد نشرت شريهان عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، صورا منذ عدة اسابيع، معلقة عليها بعض الكلمات التحفيزية التي لقيت استحسان وأعجاب الكثير من متابعيها وجمهورها، وقالت "أحياناً كثيرة، كنت أُصَنِع بداخلي هدفاً كاذباً لأكسر به وأخترق بعض الصعاب والتي في وقتها كان يراها كل من حولي انها مستحيل، وبعد اجتيازها كنت أعود مرة أخرى إلى هدفي الأصل والأساسي وأصر على تحقيقه رغم أن كل شيء حولي يقول إنه لا يمكن ومستحيل ولكني كنت أقول "لا" لا يوجد مستحيل، هذا إن أراد الإنسان، بالأمل والإرادة والمثابرة، مفيش مستحيل، بين حين وحين أغتسل بالأمل وأتطهر بالتسامح والحب".