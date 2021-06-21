شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا مشوار سينمائى طويل ودعم دائم لأصدقائه بظهوره معهم كضيف شرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردرد أفعال واسعة من جمهور ومحبي النجم أحمد السقا صاحبت، إعلان مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الخامسة بتكريمه ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي اعترافا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمان، حيث ولد السقا نجم منذ ظهوره الأول، وتربع علي عرش الاكشن، وأصبح ملك الأكشن كما لقبه الجمهور.

استطاع أحمد السقا أن يكون واحداً من أهم نجوم الشباك منذ تقديمه البطولة المطلقة الأولى فى فيلم "شورت وفانلة وكات" واستمر بعد ذلك محافظاً على مكانه حتى وقتنا هذا مقدما أفلام "أفريكانو"، "مافيا"، تيتو"، "الديلر"، "حرب أطاليا"، "الجزيرة"، "بابا"، "عن العشق والهوى"، "تيمور وشفيقة"، "الجزيرة 2"، وغيرها من الأفلام التى يعشقها الجمهور.

أحمد السقا يدعم أصدقائه بالظهور كضيف شرف فى أعمالهم

خلال مشواره الفنى الملىء بالأعمال الفنية سواء سينمائية أو تليفزيونية، لم يتأخر عن مساندة أصدقائه من الفنانين أو المخرجين والوقوف بجانبهم وظهر ذلك بمشاركاته الدائمة كضيف شرف فى العديد من الأفلام والمسلسلات، بل ويعد السقا أكثر فنانين جيله ظهوراً كضيف شرف فى الأعمال.

فى عام 2001، وبعد تقديم احمد السقا لأول بطولاته السينمائية فى فيلم "شورت وفانلة وكاب" وتحقيقه نجاحاً كبير، ظهر كضيف شرف فى فيلم "رشة جريئة" مع أشرف عبد الباقى وياسمين عبد العزيز، وبعدها فى عام 2004 ظهر كضيف شرف فى مسلسل "لقاء على الهوا" مع النجمة يسرا، وفى العام التالى شارك فى فيلم "حمادة يلعب" مع أحمد رزق وغادة عادل وظهر فى مشهد واحد فقط حيث كان الفيلم البطولة الأولى لأحمد رزق فى السينما.

وشارك احمد السقا أيضاً كضيف شرف فى مسلسل "السندريلا" 2006، مع صديقته منى زكى، وفى العام التالى ظهر فى مسلسل "لحظات حرجة" مع عدد كبير من النجوم، ثم فيلم "على جنب يا اسطى" عام 2008 مع اشرف عبد الباقى، والجزء الثالث من مسلسل "تامر وشوقية 3" عام 2009 مع أحمد الفيشاوى ومى كساب، وظهر ايضاً كضيف شرف فى الجزء الثانى من مسلسل "العيادة" بطولة بسمة وخالد سرحان وإخراج عمرو عرفة.

وفى فيلم "سمير وشهير وبهير" للثلاثى أحمد فهمى وشيكو وهشام ماجد ظهر احمد السقا فى مشهد واحد نظراً لصداقته بأحمد فهمى، وبعدها شارك فى حلقة من حلقات مسلسل "عاوزة أتجوز" مع النجمة هند صبرى الذى تربطه بها صداقه قوية، وظهر احمد السقا بمشهد واحد ايضاً فى فيلم "على جثتى"مع أحمد حلمى وغادة عادل نظراً لصداقته مع الثنائى.

وفى عام 2014 ظهر أحمد السقا مع الزعيم عادل امام فى مسلسل "صاحب السعادة"، ومؤخراً صور السقا دوره كضيف شرف فى فيلم "حرب كرموز" الذى يعد أول بطولة لصديقه أمير كرارة ووافق السقا على الظهور دعماً له فى هذه التجربة، ومن المقرر أن يظهر أيضاً كضيف شرف فى مسلسل "عوالم خفية" مع عادل امام، وكذلك فى فيلم "الفلوس" مع تامر حسنى، و"سبع البرمبة" مع رامز جلال، وفى مسلسل "سكر زيادة" مع نادية الجندى ونبيلة عبيد، وأخيراً فى "الاختيار" مع أمير كرارة.