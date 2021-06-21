شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أفلام كريس برات فى السينما العالمية فى عيد ميلاده الـ 42 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الممثل العالمى كريس برات بعيد ميلاده الـ 42، والذى يتزامن مع اليوم الإثنين الـ21 من يونيو، إذ أنه من مواليد عام 1979، وذلك بعدما أصبح واحدًا من أبرز الممثلين ممن اشتهروا بلعب أدوار الأكشن، بالإضافة إلى أفلام الخيال العالمى الذى تتطرق لها أعماله المختلفة مثلما يظهر خلال السطور التالية الذى نسلط فيها الضوء على أبرز 5 أعمال له بمسيرته الفنية.

Jurassic World

عالم الديناصورات، وهو العمل الذى قام فيه كريس برات بدور البطولة، حيث تطرق للديناصورات وعالمها من خلال قالب درامى مشوق، حيث تمكن فيه النجم الشهير من انقاذ العالم من خطرها بعدما هربت من حديقة كانت حبيسة فيها، وهو الفيلم الذى تم القيام به خلال أكثر من جزء حققوا نجاحًا كبيرًا.



Jurassic World

Guardians of the Galaxy

فيلم آخر من نوعية أفلام الخيال العالمى التى تعتمد على الجرافيك بمعظم أحداثها، حيث يعود فريق حراس المجرة من جديد في مهمة جديدة ضد قوى الشر التي تهدد المجرة من جهة، و(يوندا) الراغب في الانتقام من جهة أخرى، وفي نفس الوقت تتكشف أمام بيتر كويل (كريس برات) خزانة اﻷسرار الخاصة بمن يكون والده الحقيقي خلال أحداث مشوقة.

The Magnificent Seven

في معالجة جديدة لفيلم (The Magnificent Seven) الذي قُدم في الستينات، يقدم سبعة رجال خارجين عن القانون وهم مدججين بالسلاح من الغرب القديم، إلى قرية بعيدة بهدف مساعدة أهلها في مقابل المال، على مواجهة عصابة تحاول استغلالهم وإخضاعهم، ومع الوقت يكتشف الرجال السبعة أن هناك ما هو أهم وأكثر قيمة من المال.