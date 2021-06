شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد الدورة المقبلة من حفل توزيع جوائز الـ BAFTA.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر القائمون على حفل توزيع جوائز الـ BAFTA، تحديد موعد الدورة الـ 75 لعام 2021، بعد أيام قليلة من إسدال الستار عن الدورة السابقة التي أقيمت منذ عدة أيام.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن القائمين على حفل توزيع جوائز الـ BAFTA، حددوا يوم 22 مارس المقبل، موعد الدورة المقبلة، قبل أيام من حفل توزيع حفل الاوسكار المقبل المقرر له يوم 27 مارس المقبل.

وأكد القائمون في الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون، أن حفل توزيع الجوائز المقبل لـ BAFTA، سيشهد الكثير من التغيرات الجديدة ومنها إضافة 1000 عضو جديد للدورة المقبل، سيتم اختيارهم خلال الأشهر المقبلة، على أن يذاع الحفل المقبل على إذاعة BBC ONE.

وكان قد حصل الممثل بول ميسكال على جائزة أفضل ممثل عن قصة الحب الأيرلندية "Normal People" في الحفل الـ 74 من حفل توزيع جوائز الـ BAFTA TV، الذى أقيم منذ ايام، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة مساعدة ذهبت إلى راكي أيولا عن مسلسل " Anthony"، وهى دراما تستند إلى وفاة مراهق بريطاني أسود في هجوم عنصري في عام 2005، بالإضافة إلى ذلك حصل ملاخي كيربي على لقب أفضل ممثل مساعد عن مسلسل "Small Axe"، للمخرج ستيف ماكوين حول مجتمع الهند الغربية في بريطانيا من الستينيات إلى الثمانينيات.

كما حاز مسلسل "Sitting in Limbo"، على جائزة أفضل دراما منفردة، المستوحى من القصة الحقيقية للمقيمين البريطانيين منذ فترة طويلة من منطقة البحر الكاريبي المهددين بالترحيل من قبل الحكومة، وحصل مسلسل الإثارة "Save Me Too" على جائزة BAFTA TV لأفضل مسلسل درامي.

جنبا إلى ذلك لم يحصل الموسم الرابع من "The Crown" على جائزة واحدة، على الرغم من النجاح في أماكن أخرى، بما في ذلك جولدن جلوب.