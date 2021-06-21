فن ومشاهير

فيديو| أحمد جمال يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن المطرب أحمد جمال عن تلقيه الجرعة الأولى من لقاح فيروس .

ونشر "جمال" مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تلقيه اللقاح، وعلق : "أخدنا الجرعة الأولى الحمد لله، مبدئياً أنا فخور باللي شفته في أرض المعارض الحقيقة التنظيم والتعامل وكل الإجراءات اللي تمت بمنتهى الهدوء والسرعة".

وأضاف: "بشكر كل الناس اللي استقبلوني سواء دكاترة أو ممرضين أو أمن أو عمال حاجة تشرف فعلا مصر يا جماعة والله العظيم، في مصر جديدة بتتبني بجد في كل القطاعات، ربنا يحفظ بلدنا و يحميها".

من ناحية أخرى طرح الفنان أحمد جمال أحدث أغانيه "وقت مش مناسب" على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، 15 يونيو الجاري.

أغنية "وقت مش مناسب" من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عبد السلام.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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