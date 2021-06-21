المخرجة حنان راضى العربية الوحيدة ضمن لجنة تحكيم مهرجان بريكسى الإيطالي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يونيو 2021 03:41 مساءً - "إعادة بناء الثقافة والترفيه.. دور الإعلام لبداية جديدة " هو عنوان النسخة الثالثة والسبعين من مهرجان بريكس إيطاليا "prix Italia" ، والذي استضافته ميلانو بإيطاليا فى الفترة من 14 إلى 18 يونيو الجارى. وقد تناولت هذه الدورة موضوع دور الإعلام لبداية جديدة، ، لإعادة إطلاق ثقافة ما بعد الجائحة Covid-19.





بوستر المهرجان من صفحته الرسمية على فيسبوك

إعادة عالم الفن بجميع أشكاله إلى مركز النقاش العام





تناولت الأعمال المشاركة، وعددها 241 عملا من جميع أنحاء العالم، التحدي المزدوج المتمثل في الابتكار، وخلق عمل مبدع عقب جائحة كورونا، وذلك بهدف إعادة عالم الفن بجميع أشكاله إلى مركز النقاش العام.



فاز بالجائزة الاولى MUSIC FOR SIRENS ، جمهورية التشيك، ومن فرنسا فاز ستكون رجلًا يا أبي ، كما حصل ليالى صاخبة من النمسا على تنوية خاص نظرا لأنه عمل موهوب ومبدع، حسب لجنة التحكيم والتى أشادت به ، وفى مجال الدراما التلفزيونية فاز عمل It'S A SIN ، "إنها خطيئة" من المملكة المتحدة.





لجنة تحكيم المهرجان

عربية وحيدة ضمن لجنة تحكيم المهرجان



ضمت لجنة التحكيم المخرجة المصرية حنان راضى صانعة الأفلام الوثائقية الماهرة كمشاركة عربية وحيدة ضمن لجنة تحكيم المهرجان والتى ضمت 60 من أفضل خبراء صناعة الإعلام من جميع أنحاء العالم، حيث منهم المخرج اليابانى ناجاتا ياسو، والإيطالية لوتشيا ميلازوتو، السويسرية ناتاليا لابورديت، وصانعة الأفلام الوثائقية من مصر حنان راضى ومديرة الإنتاج من بوركينا فاسو كليمانس تيونا، والمخرج الأرجنتينى نيكولاس شونفيلد.



جدير بالذكر أن مهرجان prix Italia من المهرجانات الدولية العريقة في الإنتاج المرئي والمسموع، وشاركت وحصلت على جوائزه أسماء كبيرة على مدار أعوامه الـ 73، منها انجمار برجمان، جان كوكتو، صامويل بيكيت، جون أوزبورن وغيرهم ، كما أن حنان راضي هي صانعة أفلام تسجيلية مميزة، حصلت أفلامها على عدة جوائز، وهي ابنة المخرج الكبير الراحل محمد راضي.