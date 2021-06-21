الأمير ويليام وكيت ميدلتون يشاركان صوراً مذهلة بمناسبة يوم الأب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يونيو 2021 03:41 مساءً - أصدر دوق ودوقة كامبريدج صوراً لم يسبق لها مثيل للاحتفال بيوم الأب حيث ظهر الأمير ويليام يبتسم وهو محاط بأطفاله الثلاثة في صور جديدة دافئة.

الأمير ويليام يستلقي عليه أطفاله الثلاثة- الصورة من موقع ميرور



صور ليس لها مثيل

وبحسب موقع "ميرور" تمت مشاركة الصورة على وسائل التواصل الإجتماعي مع لوحة إعلانات متحركة تتمنى للجميع يوم أب سعيد. ثم تمّ الكشف عن أربع صور بما في ذلك صورة لم يسبق لها مثيل لـ"ويليام" وأولاده.

لوحة إعلانات متحركة- الصورة من موقع ميرور



في الصور المثبتة على لوحة الإعلانات يظهر "ويليام" مرتديًا الزي العسكري ويبتسم للكاميرا. "جورج" و"شارلوت" يحتضنان ساق والدهما بينما كان "ويليام" يحمل "لويس".

وفي صورة ثانية تم إصدارها في المقطع الجميل، "كيت" في يوم زفافها تسير مع والدها "مايكل ميدلتون" في الممر.

تظهر صورة أخرى الأمير "تشارلز" مع ولديه "هاري" و"ويليام" وهم أطفال في بالمورال.

وآخر صورة للملكة والراحل الأمير "فيليب" يجلسان على أريكة محاطان بأطفال العائلة الملكيين.

صور كلها دفء

في إحدى الصور الثابتة التي التقطتها "كيت"، يجلس "ويليام" وأطفاله الثلاثة على أرجوحة شجرة أمام الكاميرا. وفي صورة أخرى، تتسلق "تشارلوت" و"جورج" و"لويس" فوق والدهم وهو يرقد مبتسمًا على الأرض.

الأمير ويليام على الأرجوحة محاط بأطفاله الثلاثة- الصورة من موقع ميرور



الفرحة فرحتان

ويأتي يوم الأب بالتزامن مع يوم ميلاد "ويليام" الـ38 والذي سيحتفل به في قاعة أمنر في ساندرنجهام.

الملكة تحتفل بيوم الأب بتكريم الأمير "فيليب" الراحل

شاركت الملكة اليوم صورة لثلاثة أجيال من الآباء الملكيين للاحتفال بيوم الأب.

الملكة إليزابيث والأمير فيليب- الصورة من موقع ميرور



نشر حساب العائلة المالكة على وسائل التواصل الإجتماعي صورة للملكة مع والدها الملك "جورج السادس" إلى جانب الأمير "فيليب" والأمير "تشارلز" وهو طفل. إلى جانب ذلك كانت رسالة تكريم الآباء حول العالم.

الملكة والأمير فيليب مع أطفال العائلة الملكيين- الصورة من موقع ميرور



في رسالة حلوة تقول التغريدة: "إلى جميع الآباء في كل مكان ، نتمنى لكم يوم أب مميزًا للغاية، بمناسبة FathersDay نشارك هذه الصورة للملكة مع والدها، الملك جورج السادس، والأمير فيليب وهم يشاهدون الأمير "تشارلز" الطفل جالسًا على تمثال في بالمورال في عام 1951."

الملكة إليزابيث والأمير فيليب- الصورة من موقع ميرور



تم التقاط الصورة بالأبيض والأسود في بالمورال في عام 1951، قبل عامين من تتويجها بعد وفاة الملك.