بعد انفصاله عن كيم كارداشيان.. كاني ويست يواعد عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يونيو 2021 03:41 مساءً - انتشرت شائعات بشأن وجود علاقة عاطفية بين "كاني ويست" وعارضة الأزياء الروسية "إيرينا شايك"، حيث تردد أن "كاني" يواعد "إيرينا" سرًا دون أن يراهما أحد.

إيرينا شايك- الصورة من حساب إيرينا على إنستغرام



وعلى الرغم من عدم إعلان أي من "كاني" ولا "إيرينا" علنًا علاقتهما الرومانسية المزدهرة إلا أن المصادر أشارت إلى أنهما أمضيا الكثير من الوقت الجيد معًا بعد رصدهما في فرنسا وهما يتجولان معًا حول فندق فاخر في 8 يونيو، الأمر الذي يُعتقد أنه يمكن أن يكون "كاني" وصديقته الجديدة زوجين قويين.

كاني ويست وكيم كارديشيان- الصورة من موقع ميرور



وبحسب موقع "ميرور" ظل مغني الراب، 44 عامًا، يواعد عارضة الأزياء الروسية، 35 عامًا، منذ بضعة أشهر بعد انفصاله عن "كيم كارداشيان" والدة أطفاله الأربعة - "نورث" 8 سنوات، "سانت" 5 سنوات، "شيكاغو" ثلاثة أعوام و"بسالم" اثنان - بعد ما يقرب من سبع سنوات من الزواج.

"ويست" يرى في "إيرينا" الهدوء والراحة

وقال مصدر لـ Us Weekly: "كاني سعيد للغاية في علاقته الجديدة ويستعد لإتخاذ الخطوة الأولى تجاهها. هو يحب "إيرينا" كونها شخصية هادئة ومريحة للغاية." كما زُعم أيضًا أن "كاني" يحب علاقة "إيرينا" بصناعة الأزياء وأنها نموذج راسخ ومحترم داخلها.

إيرينا شايك- الصورة من حساب إيرينا على إنستغرام



وتابع المصدر: "إنه يحب كونها تحمل نفوذاً في عالم الموضة. يعتقد أنهما يمكن أن يكونا زوجين أنيقين للغاية."