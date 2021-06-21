هدية خاصة من جاسمين باسين لوالدها في يوم الأب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يونيو 2021 03:41 مساءً - خططت نجمة بوليوود الشهيرة "جاسمين باسين" لاحتفال افتراضي بمناسبة يوم الأب وإرسال هدية إلى والدها "سوربال سينج باسين" في هذه المناسبة.

جاسمين باسين- الصورة من حساب جاسمين باسين على إنستغرام



وبحسب موقع "Bollywood life" لن تكتفي "جاسمين" بهذا فقط بل تعمل أيضًا على هدية خاصة لوالدها. فهي تخطط لشراء منزل حتى يتمكن والداها من الانتقال من منزلهما في كوتا إلى مومباي والبقاء معها.

جاسمين باسين- الصورة من حساب جاسمين باسين على إنستغرام



وبالحديث عن ذلك، قالت "جاسمين": "لقد مرت سنوات عديدة منذ أن كنت أطلب من والديّ الانتقال للعيش معي في مومباي، لكنهما تجاهلا ذلك دائمًا ولم أشدد عليهما كثيرًا منذ أن اعتادا زيارتي بشكل منتظم. لكنهما لم يزوراني منذ أكثر من عام الآن وأنا أفتقدهما بشدة."

جاسمين باسين- الصورة من حساب جاسمين باسين على إنستغرام



وكشفت "جاسمين" أنها شعرت بالخوف الشديد على والدها لأن والدتها كانت مصابة بفيروس كورونا. قالت: "بعد أن تعافت أمي، أخبرت والديّ بصرامة أنه يجب أن أكون بجانبهما. لن أرغب أبدًا في تجربة أي موقف من هذا القبيل مرة أخرى عندما شعرت بالعجز الشديد وقضيت ليال بلا نوم. لقد كان كابوساً وتركني قلقة. لذا، سينتقل والداي قريبًا معي في مومباي وأنا أتطلع إلى شراء منزل يمكننا أن نعيش فيه معًا."

"جاسمين" تؤكد أن والدها يمثل لها القوة والدعم

أضافت "جاسمين": "بغض النظر عما قررت أن أفعله في الحياة، فقد دعمني والداي دائمًا، وخاصة والدي، وشجعاني على بذل قصارى جهدي. التواجد معهما في مكان واحد سوف يمنحني المزيد من القوة والدعم."

والدا جاسمين باسين- الصورة من حساب جاسمين باسين على إنستغرام



وقالت الممثلة أيضًا إن والدها كان مرشدها ودائمًا ما شجعها على اتباع قلبها والسعي وراء أحلامها.