دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والدها في عيد الأب

كتب امير فتحي في الاثنين 21 يونيو 2021 02:57 مساءً - وجهت الفنانة ” دنيا سمير غانم ” رسالة إلى والدها الفنان الراحل ” سمير غانم ” بمناسبة عيد الأب عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” . فنشرت دنيا سمير غانم صورة لوالدها وكتبت في تعليقها عليها : ” كل سنة وأنت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم .. بحبك أوي ” . وتابعت : ” وبشكرك على كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك كلها حب وضحك ودلع وسعادة وحنية وطيبة واهتمام وتشجيع .. بحبك أوي .. ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي .. عيد الأب ” . يذكر أن الفنان سمير غانم كان قد رحل عن عالمنا في 20 مايو الماضي عن عمر ناهز 84 عاما إثر إصابته بخلل في وظائف الكلى كأحد مضاعفات فيروس كورونا المستجد .

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