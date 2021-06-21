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كتب امير فتحي في الاثنين 21 يونيو 2021 02:57 مساءً - حرصت الفنانة البحرينية حلا الترك على معايدة والدها المنتج محمد الترك بمناسبة عيد الأب، ونشرت صورة سيلفي عبر خاصيّة “الستوري” على صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي لوالدها وعلّقت: ” كل عام وأنت بخير، أحبك يا أبي”.
وإعتبر المتابعون أن حلا أثبتت مجدداً أنها تفضّل أبيها وعائلته على والدتها منى السابر، التي لم تعايدها بمناسبة عيد الأم وتجاهلت الرسالة التي وجهتها لها أمها بعيد ميلادها.
وكانت حلا قد عايدت شقيقها عبدالله، من خلال نشر صورة له مع التعليق التالي: “كل عام وإنت بخير يا قلب أختك، عبود البطل”.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا الترك تحسم خيارها في مواجهة والدتها منى السابر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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