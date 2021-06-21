شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تستأنف تصوير فيلمها "جارة القمر" فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف ياسمين رئيس تصوير فيلمها "جارة القمر" حيث سافرت مع فريق العمل لأسوان لمدة 6 أيام للانتهاء من مشاهدها هناك، وتقوم ياسمين رئيس في الفيلم بدور ليلى التي تواجه العديد من المواقف بسبب حبها، و"جارة القمر" دراما رومانسية اجتماعية، تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

يذكر أن ياسمين رئيس تستعد بعد عودتها من أسوان للسفر لبيروت لتبدأ تصوير مسلسل 60 دقيقة والذي تتصدر بطولته ليُعرض على منصة شاهد، المسلسل مكوّن من 9 حلقات، وينتمي العمل إلى نوعية الإثارة والتشويق، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.

يأتي هذا بعد إطلاق كليب حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت، والذي شاركت بطولته مع المطرب الشعبي حسن شاكوش، واحتل الكليب تريند يوتيوب منذ انطلاقه حتى الآن، كما تصدّرت ياسمين رئيس تريند تويتر وجوجل وحصد الكليب حتى الآن 32 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس فى السينما فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق االذى شارك كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.