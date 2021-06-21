شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسماعيلية يقيم ندوة تكريم للفنان أحمد كمال اليوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ22 والمقام فى مدينة الإسماعيلية، حتي 22 يونيو الجارى، اليوم الإثنين ندوة تكريم للفنان أحمد كمال.

المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما الذى يرأسه السيناريست مجمد الباسوسى، ويدير المهرجان الناقد عصام زكريا، ويكرم المهرجان الفنان أحمد كمال عن مشواره السينمائى ومساهمته فى سينما الأفلام القصيرة، ويعرض المهرجان له الفيلم القصير "ربيع شتوى" بطولته وإخراج محمد كامل والذى حقق هذا الفيلم أرقاما غير مسبوقة على مستوى الجوائز، حيث نال 40 جائزة دولية وشارك فى 250 مهرجان دولى.

وكرم المهرجان كرم فنانة التحريك والمخرجة فايزة حسين من رواد فن الرسوم المتحركة فى مصر، قدمت عشرات الأفلام والبرامج وتترات المسلسلات والأغاني وحصدت العديد من الجوائز في مهرجانات محلية ودولية.

فايزة حسين فنانة مصرية تخرجت فى كلية الفنون الجميلة و كانت الرابعة على الدفعة بسـبـب تميزها فى الرسم وكان مشروع التخرج فيلم رسوم متحركة عن التفرقة العنصرية فى أمريكا تدربت فى التلفـزيون فى قـسم الرسوم المتحركة عامي 1963-1964 وفي عام 1965 تم تـعـينها فى التليفـزيون المصري فى قـسـم الـرسوم المتحركة حيث كان أول عمل لها تنفيذ أفلام تعليم اللغة الفرنسية بطريقة cut out تحت إشراف رؤوف عبد الحميد وكانت الرسومات مرسلة للتليفزيون من باريس وقامت بتحريك الرسومات تحت الكاميرا.