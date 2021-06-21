شكرا لقرائتكم خبر عن watch it تحيى ذكرى وفاة السندريلا سعاد حسنى وتعرض لها هذه الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت منصة watch it، ذكرى رحيل السندريلا سعاد حسنى، التى تتزامن اليوم الإثنين 21 يونيو، حيث نشر الحساب الرسمي للمنصة على موقع إنستجرام، صورًا للراحلة سعاد حسنى من بعض أفلامها، بتعليق: "في ذكرى رحيل السندريلا سعاد حسنى.. قولنا إيه أكتر عمل مش ممكن تزهق منه"، حيث تعرض المنصة هذه الأفلام وهى "إشاعة حب" و"صغيرة على الحب" و"أميرة حبى أنا" و"عائلة زيزى" ومسلسل "حكايات هو وهي".



إشاعة حب

تحل اليوم الذكرى العشرين على رحيل السندريلا سعاد حسنى التي استطاعت أن تدخل قلوب محبيها ومعجبيها من أوسع الأبواب، فاستطاعت أن تعبر عن مشاكل وهموم وأفكار وأحلام كل طبقات الشعب المصرى، الأرستقراطية والفلاحة والعاملة والشابة الجامعية والمرأة المتزوجة وغيرها فى العشرات من أفلامها، ونذكر أهم ما نعرفه عنها في ذكرى رحيلها.



أميرة حبى أنا



حكايات هو و هى



صغيرة على الحب



عائلة زيزى

91 فيلما هي التي صنعت مسيرة النجمة الكبيرة سعاد حسني مع الفن السابع، يشكل الكثير منهم علامات في تاريخ السينما المصرية، وتم اختيار 8 أفلام منهم ضمن قائمة أهم 100 فيلم مصري عبر التاريخ، من أشهر أفلام السندريلا، خلي بالك من زوزو، صغيرة على الحب، الكرنك، الزوجة الثانية، العريس يصل غدا، الست الناظرة، المشبوه، للرجال فقط، حب في الزنزانة، الاختيار، على من نطلق الرصاص، السفيرة العزيزة، غريب في بيتي، عصفور في الشرق وغيرها الكثير من الأفلام التي حققت نجاحات جماهيرية كبيرة.

وكان آخر أعمال سعاد حسنى عمل إذاعى شعرى صوتى باسم "عجبى" من رباعيات صلاح جاهين سجلته لصالح إذاعة بى بى سى العربية فى لندن، بالإضافة إلى تقديمها قصيدة "المكنجي" لصلاح جاهين، إبّان إنتفاضة الأقصى دعمًا للشعب الفلسطينى.

رغم كثرة الأدوار التى برعت سعاد حسنى فى تجسيدها على الشاشة الفضية، يظل إتقانها المتميز لدور الفلاحة المصرية من أروع ما جسدت، ولعبت سعاد حسنى دور الفلاحة المصرية فى أكثر من عمل فنى كان أولها فيلم حسن ونعيمة الذى كان بمثابة نقطة انطلاقها نحو النجومية، التى وصلت لقمتها فى فيلم "الزوجة الثانية" التى كانت فيه أجمل فلاحة عرفتها شاشة السينما.