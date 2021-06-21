شكرا لقرائتكم خبر عن نادى السينما الأفريقية يحتفل بالرسوم المتحركة بأفريقيا ويكرم شويكار خليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل نادي السينما الأفريقية الذي ينظمه مهرجان الأقصر للسينما برئاسة سيد فؤاد وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب بعالم أفلام الرسوم المتحركة في أفريقيا، وذلك يوم السبت 3 يوليو الساعة السادسة مساءً بسينما الهناجر.



نادي السينما الافريقية

يتكون برنامج اليوم بعرض عدد من أهم أفلام الرسوم المتحركة في أفريقيا جنوب الصحراء، كما يتم توقيع كتاب "الرسوم المتحركة في أفريقيا" للدكتور محمد غزالة والذي أصدره مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية باللغة الإنجليزية والعربية.



المخرجة شويكار خليفة

كما يكرم النادي المخرجة الكبيرة صاحبة الوافر والمتميز في عالم الرسوم المتحركة في أفريقيا المخرجة شويكار خليفة بإهدائه درع الدورة العاشرة لجهودها مع المهرجان في الورش المحلية في الأقصر علي مدار السنوات العشر السابقة.



الدكتور محمد غزالة

ويحضر الحفل الفنانة لبلبة والتي ستقوم بتسليم الدرع للمخرجة شويكار خليفة كما تحضر حفل توقيع الكتاب، ويدير الندوة الكاتب والمخرج أحمد عاطف، وتقوم المخرجة عزة الحسيني بإهداء الدورة العاشرة للمخرجة شويكار خليفة تكريما لدورها مع الرسوم المتحركة وجهودها مع مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.