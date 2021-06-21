شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى فى عيد الأب: "أبويا أشتغل وأبدع لآخر نفس على المسرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد الفيشاوى، على الاحتفال بعيد الأب وتوجيه رسالة مؤثرة لوالده الراحل النجم فاروق الفيشاوى، ونشر صور تجمعه بوالده عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: "أبويا، أتكلم عن النجم الفنان الكبير قبل ما يتوفي بأسبوع كان بيعرض علي المسرح و كان دوره أنه كان بيموت ويقع علي المسرح أشتغل وأبدع لآخر نفس حقيقة".



احمد الفيشاوى

ويعد عيد الأب احتفال عالمي اجتماعي، ويختص لتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة في أنحاء العالم، تحتفل بهذا اليوم العديد من الدول الغربية، وفي البلدان الكاثوليكية يُحتفل بعيد الأب منذ القرون الوسطى في 19 مارس حيث يوافق عيد القديس يوسف النجار، وقد تم الحفاظ على تاريخ 19 مارس في بعض البلدان، حيث أصبح تقليداً موروثاً، وخصوصاً في أميركا اللاتينية، فيما تبنت غيرها من البلدان عيد الأب المعتمد في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يوافق ثالث يوم أحد من شهر يونيو، وتم إنشاء واحدة من الاحتفالات الأولى للآباء في عام 1912 في الولايات المتحدة.



احمد الفيشاوى مع والده

ورحل الفنان الكبير فاروق الفيشاوى عن عالمنا في شهر يوليو من عام 2019، عن عمر ناهز 67 عاما، داخل أحد مستشفيات الدقى بعد صراع قصير مع مرض السرطان، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل كبير في أيامه الأخيرة وقفت وظائف الكبد تماما، وفقد القدرة على النطق وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى، ليرحل عن الحياة.