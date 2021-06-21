شكرا لقرائتكم خبر عن قصة علقة نرمين الفقى من والدتها بسبب شعرها.. وفنانتان سألا عنها فى غيابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة نرمين الفقى بعيد ميلادها، اليوم الإثنين الموافق 21 يونيو، والتي استطاعت أن تفرض نفسها على الساحة الفنية منذ ظهورها الأول في الإعلانات التليفزيونية والتي كانت بوابتها لدخول عالم التمثيل، ورغم أنها مقلة في المشاركة بالتمثيل بشكل كثيف إلا أنها استطاعت أن تثبت نفسها بأداء تمثيلى قوى، كما أن الفنانة نرمين الفقى تميزت بجمال ورشاقة تظهر بهما دائمًا على الجمهور، من خلال أعمالها حتى انها أصبحت فتاة أحلام الكثير من الشباب.

وكشفت الفنانة نرمين الفقي في لقائها التليفزيونى مع الإعلامية منى الشاذلى عن علاقتها بوالدتها قائلة: "أمى كانت أم بكل المعانى وكانت بتروح معايا أوردرات التصوير لأنها كانت بتخاف عليا، وده شيء طبيعى لازم في مرحلة زمنية معينة يكون في فترة، ومرة زمان ضربتنى علقة بسبب إنى حبيت أعمل موضة قصة شعر (الأسد)، وقصيت شعرى وهى لما شافتنى ضربتنى لأنها بتعتبر إن الشعر ده زينة البنت".

وكشفت أيضا عن سبب غيابها لحقبة زمنية كبيرة، قائلة: "كنت في البيت كان وقت والدتى جالها سرطان، وأنا وحيدة وكمان جت فترة الثورة وانشغلت الفترة دى جامدة جدا حتى توفيت والدتى وبعد كدة عملت مسلسل جبل الحلال، ومسلسل الإمام الغزالى مع محمد رياض، وحاولت أبرز قدراتى من خلاله في اللغة العربية ولكنها صعبة جدا وكنت بعافر".

وأضافت نرمين الفقي: "المشكلة اللى عرفتها لما كبرت إنه بمجرد ما اختفيت ملقتش حد حواليا وفضلت فترة بقول معقولة مفيش حد يتصل بيا أو يهتم بيا، وللصراحة مفيش غير حنان شوقى وشيرين فاجئونى باتصالاتهم بالرغم إننا مش أصحاب أوى وهما اللى زارونى أيام مرض والدتى وعملوا معاها كذا فيديو وأنا بشكرهم جدا".