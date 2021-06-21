هكذا احتفل أحمد الفيشاوي بعيد الأب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان أحمد الفيشاوي بعيد الأب، الموافق اليوم 21 يونيو الجاري.

ونشر "الفيشاوي" صورًا تجمعه بوالده الفنان الكبير فاروق الفيشاوي وهو يقُبل يده، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق: "أبويا أتكلم عن النجم الفنان الكبير قبل ما يتوفى بأسبوع كان بيعرض على المسرح وكان دوره أنه كان بيموت ويقع على المسرح، أشتغل وأبدع لآخر نفس حقيقة".

فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في 25 يوليو 2019، بعد صراع مع مرض السرطان، دخل بسببه في أيامه الأخيرة بغيبوبة كبدية.

وينتظر أحمد الفيشاوي عرض فيلم "ريتسا" بطولة محمود حميدة، عائشة بن أحمد، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، أسماء جلال، مايان السيد، ومن إنتاج أيمن يوسف.