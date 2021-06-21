عبير صبري تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة عبير صبري عن تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

ونشرت "صبري" صور أثناء تلقيها اللقاح، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت : "الحقنة، الجرعة التانية الفاكسين، ربنا يبعد عننا كلنا الشر، يالا قدموا واتطعموا كلكم، ربنا يحفظ الناس كلها، شكرا مصر العظيمة".

وكانت آخر أعمال الفنانة عبير صبري مسلسل "موسى" بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما تواصل عبير صبري تصوير فيلم "ليلة العيد"، من إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج أحمد السبكي.