بهذه الطريقة.. صلاح عبدالله يحتفل بعيد الأب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صورة نادرة تجمعه بوالده الراحل، احتفالا بعيد الأب.

وعلق الفنان الكبير: "في الجنة ونعيمها يارب، يا أجمل وأطيب أب، ابنك صلاح عبدالله، اليوم العالمي للأب".

من ناحية أخرى يستعد الفنان صلاح عبدالله، لعرض فيلمه الجديد "الإنس والنمس" والذي يشارك فيه كضيف شرف.

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، هالة فاخر، صابرين، سليمان عيد، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج شريف عرفة.