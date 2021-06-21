‪ عمرو دياب ومحمد منير أعادا تقديم أغانيه.. ما لا تعرفه عن "صول البحرية" بحر أبوجريشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"يا قلبي العطوف، لف الدنيا شوف، وقل لي فين حبيبك من بين الألوف"، تعد إحدى الأغنيات التي عبرت عن "التغريبة" التي عاشها، وقدم عنها أغلب أعماله المطرب النوبي بحر أبوجريشة، والذي عاد اسمه للظهور بقوة مع إعادة الفنان محمد منير تقديم إحدى أشهر أغانيه "فينك يا حبيبي".

بحر محمود عبده، وهو الاسم الأصلي للمطرب الذي تحل اليوم ذكرى مولده، إذ ولد في ٢١ يونيو عام ١٩٣٥، تعود أصوله إلى قرية "قرشة" النوبية، ومنها جاء اسم الشهرة "بحر أبوجريشة".

ولد بحر في بولاق أبوالعلا، لأب كان يعمل في مهنة "ذواق المعسل"، إذ كان يستعين به تجار الدخان؛ للتأكد من جودة نوعية المعسل.

الشاعر والملحن عبدالعزيز زين العابدين "رفيق مشوار المطرب الراحل" في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قال: "من القاهرة انتقل "بحر" إلى الإسكندرية، وعمل "صولًا في البحرية"، وبدأت في تلك الفترة ظهور مواهبه الفنية عبر فرقة الجيش النحاسية، إذ كان يمارس العزف على آلة الساكسفون، وبدأ الكشف عن نفسه مطربًا".

وأضاف: "قناعة بحر بمواهبه، ومع ما حققه من نجاح في الأفراح النوبية بالإسكندرية، شجعته على البحث عن أغانٍ جديدة، وتولى الصرف على تمويلها بنفسه قبل حضوره إلى القاهرة، وبالتحديد قهوة عميد الفن النوبي الراحل علي كوبان في منطقة عابدين، وهو من تحمس؛ لترشيحه للمنتج نصيف قزمان، الذي رحب بالمشاركة في إنتاج الألبوم الأول "كفاية بعاد"، وتكفلت الشركة بسداد تكاليف التسجيل والطبع والتوزيع".

عبدالعزيز تابع: "حماس بحر؛ لتقديم الألبوم شجعه على تولي مصاريف حضور 40 عازفًا معه من الإسكندرية؛ للمشاركة في تسجيل الـ6 أغانٍ، التي ضمها، والتي كتبت منها أغاني: "كفاية بعاد، وفينك يا حبيبي"، ووضعت كذلك ألحانها.

وعن الصدى الذي حققه الألبوم يقول: "حقق مبيعاتٍ عاليةً جدًا، ووصل إلى حد أن "بحر" أصبح المنافس القوي للمطرب الشعبي الشهير أحمد عدوية، ولم يكتفِ المنتج نصيف قزمان بالتعاقد على إنتاج وتوزيع المطرب النوبي، بل اختار إحدى أغاني الألبوم، وهي "والله ماله" من كلمات وألحان عبدالرحيم شاهين، وقدم بها وقتها المطرب الصاعد عمرو دياب".

عبدالعزيز واصل الحديث عن "بحر"، وقال: "من المفارقات أن أغنية "فينك يا حبيبي" التي أعاد الفنان محمد منير تقديمها مؤخرًا، كانت أيضًا من بين أغاني أول ألبومات بحر أبوجريشة".

وعن الجدل المثار، واتهام البعض الكينج "محمد منير" بالتعدي على حقوق "بحر" بسبب الأغنية، يقول الشاعر والملحن النوبي: "كل ذلك غير صحيح، الفنان محمد منير لا علاقة له بما حدث، والسبب في حذف الأغنية من موقع يوتيوب، هو أن التصريح الذي خرج من جمعية المؤلفين والملحنين، نسبت به الأغنية إلى شاعر وملحن آخر، إذ حمل اسم "زين العابدين عبدالله"، وأنا أسمي عبدالعزيز زين العابدين، ولهذا وبالاتفاق مع الشركة المنتجة صوت الدلتا سعيت لحفظ حقوقي، قبل عودة طرح الأغنية مرة أخرى".

الفنان الراحل بحر أبوجريشة رحل عن عالمنا في 30 مارس عام 1995، إثر معاناته من ازمة قلبية، وذلك بعد مشوار قدم خلاله 10 ألبومات منها "غريب، رحال، ومقادير"، وشارك بالغناء في أفلام: "إحنا بتوع الإسعاف" و"رحلة حول العالم".