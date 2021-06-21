غداً.. حمدي الميرغني ضيف برنامج "عيش صباحك" على "نجوم أف.إم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحل الفنان حمدى الميرغني، غداً الثلاثاء، ضيفاً على برنامج "عيش صباحك"، عبر إذاعة "نجوم أف.إم" وقناة "نجوم Tv"، مع المذيعين فانا إمام، ويوسف التهامي، في الساعة الثامنة صباحاً.

ويكشف حمدي عن كواليس فيلمه اللي يعرض في السينمات حالياً وهو "ماما حامل" مع النجمة الكبيرة ليلى علوي، وأهم الكواليس التي حدثت بينهما في تصوير العمل، خاصة أنه ينتمي لنوعية الأعمال "لايت - كوميدي"، كما يتحدث أيضا عن مشاركته في فيلم "تماسيح النيل"، مع الفنان مصطفى خاطر ويعلن خلال الحلقة عن موعد عرضه في السينمات، فضلاً عن أعماله الفنية الجديدة التي يحضر لها الفترة المقبلة في الدراما أو السينما.

يذكر أن برنامج "عيش صباحك"، يذاع من الأحد للخميس، علي اذاعة نجوم اف ام، في الساعة الثامنة صباحاً، ويقدمه فانا إمام، ويوسف التهامي.