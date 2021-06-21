ياسين أحمد السقا يهنئ والده بعد إعلان منحه جائزة الإنجاز الإبداعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأ ياسين السقا، والده الفنان أحمد السقا، بعد إعلان منحه جائزة الإنجاز الإبداعي في الدورة القادمة من مهرجان الجونة السينمائي.

ونشر "ياسين" عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بوالده، وعلق: "مبروك لوالدي مثلي الأعلى على جائزة الإنجاز الإبداعي التي سيحصل عليها في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي".

وتابع: "أنت تستحقها، ونأمل أن تقدم لنا المزيد من الأعمال لتضاف إلى تاريخك ومسيرتك الفنية الإستثنائية".

وأعلن مهرجان الجونة السينمائي، في بيان له أمس، عن منح جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان أحمد السقا، ضمن فعاليات الدورة الخامسة المقرر انطلاقها في شهر أكتوبر المُقبل، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.