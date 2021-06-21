جمال عبدالناصر ينعى هاني جرجس فوزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان جمال عبدالناصر، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صديقه المنتج هاني جرجس فوزي، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد.

ونشر "عبدالناصر" صورة تجمعهما، وعلق: "وداعا عاشق الفن والسينما، وداعا صديقي العزيز المخرج والمنتج هاني جرجس فوزي، اللهم اغفر له وارحمه وإنا لله وإنا إليه راجعون، والبقاء لله".

ورحل المنتج الكبير عن عالمنا أمس، ومن أشهر أفلام الراحل هاني جرجس فوزي: "بلد البنات، الحب الأول، جبر الخواطر، سوق النساء، الإمبراطورة، حسن اللول، الحلال والحرام، علاقات خاصة، امرأة فوق القمة".