هيدي كرم تتلقى انتقادات بسبب فيديو لها مع إبنها

كتب امير فتحي في الاثنين 21 يونيو 2021 12:51 مساءً - تعرضت الفنانة المصرية ” هيدي كرم ” لانتقادات وهجوم حاد من جانب بعض المتابعين بعد نشرها لمقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام وهي تمارس ” تمرين الضغط ” في منزلها مع نجلها نديم .

وكتبت هيدي كرم في تعليقها على المقطع : ” حياة قلب أمه .. بنشيلهم وهما صغيرين ويشيلونا وهما كبار ” .

وبسبب هذا الهجوم خرجت هيدي كرم للرد من خلال خاصية الاستوري متهمة كل من اساء إليها وانتقدها بهذا الشكل بأنه مريض ومجنون .

فقالت : ” بجد أنتم ناس مرضى .. الفيديو اللي نزلته مع إبني التعليقات ومش كلها فيه ناس بتتمنى لي وتتمنى له الصحة وفرحانين بيه وبيباركوا لي عليه ويبارك لي فيه لكن فيه بعض الناس مريضة ” .

وتابعت : ” انتم مجانين وهبل .. أنتم مضحكين جدا بجد .. أنتم اللي مقرفين مش أنا .. أنا بعمل فيديو عفوي مع إبني .. القرف في دماغكم أنتم والغباء والتخلف والمرض في دماغكم أنتم .. ربنا معاكم .. مش عارفة أقولكم إيه ” .