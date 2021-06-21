عبد المنعم عمايري يوضح حقيقة عودته لأمل عرفة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّث الفنان السوري عبد المنعم عمايري خلال استضافته في برنامج “شو القصة” الذي تقدّمه الإعلامية رابعة الزيات عن حياته الشخصية وطلاقه وعلاقته بطليقته النجمة السورية أمل عرفة، وأبدى رأيه بصراحة في الكثير من الأمور الفنية والفنانين.

وفي سياق حديثه، أكد عمايري أنّه لم يُخطئ في حقّ طليقته، وهي أيضاً لم تُخطئ في حقه، معقباً بالقول: “يجوز إحنا الاتنين أخطأنا ولكن من دون وعي ولا توجد مشكلة جذرية أدت للطلاق كما يتخيّل البعض”… وحسم أمر عودته الى أمل، مؤكداً أنَ هذا الموضوع انتهى، ولم يفكرا في العودة الى بعضهما مرة أخرى.

وأضاف عمايري: “علاقتي بابنتيَّ جيدة جداً، وهما لا توافقان على زواجي أبداً.. أما والدتهما فيتمنّيان أن تتزوج ثانيةً”.

وفي الختام، أكد أن لا خلاف بينه وبين النجم السوري جورج وسوف، قائلاً: “مستحيل أزعل من أبو وديع… هذا الشخص ظاهرة وأيقونة، أنا أحترمه كثيراً”.