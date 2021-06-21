باسم ياخور يحتفل بعيد ميلاد طفله.. ويوجه رسالة له

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان السوري، باسم ياخور، صورة عائلية برفقة زوجته، خلال احتفالهما بعيد ميلاد ابنهما، وذلك عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”، متمنياً له السعادة طيلة عمره، وتحقيق جميع أحلامه.

وقال باسم ياخور تعليقاً على الصورة التي ظهر فيها برفقة زوجته ونجله: “حبيب قلبي 12 عاماً، الله يحميلنا إياك ويسعد قلبك ياروحي ويحمي أولادكم ويفرحكم فيهم ياغاليين”.

وحرص عدد كبير من الفنانين والفنانات على تهنئة باسم ياخور بعيد ميلاد نجله، كما تفاعل معه متابعوه الذين لاحظوا وجود تشابه بين الأب وابنه، متمنين له السعادة دائماً.

وكان الفنان باسم ياخور قد روى، في وقت سابق، تفاصيل الوعكة الصحية التي مر بها خلال الفترة الماضية، وتسببت في حالة من القلق لدى جمهوره، حيث أعلن ولأول مرة أنه كان مصاباً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأن هذا جاء بعد يومين فقط من انتهاء تصوير مسلسله “على صفيح ساخن”، الذي نافس به في ماراثون دراما رمضان السابق.

وقال باسم ياخور إنه بعد الانتهاء من التصوير، بدأت أعراض “كورونا” في الظهور، مبيناً أنها كانت شديدة للغاية، وكانت الإصابة بشكل حاد وقوي.

وعبر باسم ياخور عن كامل امتنانه لترتيبات الله، بأن الإصابة جاءت بعد انتهاء التصوير ولم تكن خلاله، كي لا يتوقف العمل، ما كان سيحول دون استكمال عرض المسلسل في شهر رمضان.