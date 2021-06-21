"هيتمانز وايف باديجارد" يتصدر شباك التذاكر بأمريكا الشمالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتزع فيلم الحركة الكوميدي "هيتمانز وايف باديجارد" صدارة شباك التذاكر في صالات السينما الأمريكية الشمالية.

وأطاح الفيلم بذلك "إيه كوايت بلايس بارت 2"، الذي يواصل مع ذلك مساره الجيّد.



ويشكّل الشريط المتصدر تتمة لفيلم "هيتمانز باديجارد"، ويجمع مجدداً الممثلين راين رينولدز وسامويل إل جاكسون وسلمى حايك، ويكون فيه رينولدز، كما في الجزء الأول، في خدمة قاتل محترف وزوجته، ويخوض مواجهات مع عدد من المجرمين.

وحقق الفيلم في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لبدء عروضه 11,6 مليون دولار في صالات الولايات المتحدة وكندا من الجمعة إلى الأحد، وما مجموعه 17 مليوناً منذ إطلاقه الخميس، بما في ذلك العروض التمهيدية.



وتقدم الشريط الكوميدي على "إيه كوايت بلايس بارت 2" الذي حقق 9.4 مليون دولار في حصيلته الأسبوعية، رافعاً إجمالي إيراداته منذ إطلاقه قبل أربعة أسابيع إلى 125 مليوناً.

ولم تبدأ عروض أي فيلم مهم في عطلة نهاية الأسبوع في انتظار إطلاق أول فيلم ضخم في الصيف الجمعة هو "فاست أند فيوريوس 9"، الذي سبق أن حقق 292 مليون دولار في بقية أنحاء العالم.

وطغت الأفلام التتمات على برمجة دور السينما في آخر عطلة نهاية أسبوع من الربيع، استباقاً لاحتلال الانتاجات الضخمة الشاشات، ومنها "إف 9" و"بلاك ويدو" و"سويسايد سكواد"، إذ قفز "بيتر رابيت 2: ذي راناواي" إلى المركز الثالث في الترتيب بإيرادات أسبوعية بلغت 6.1 مليون دولار ليبلغ مجموع ما حققه في أسبوعين 20.3 مليون.

وحل رابعاً جزء جديد من سلسلة أخرى هو الثالث من أفلام "ذي كنجورينج" ويحمل عنوان "ذي ديفل مايد مي دويت"، إذ بلغ ريع تذاكره المباعة 5.1 مليون دولار مما رفع رصيده الإجمالي إلى 53.5 مليون في ثلاثة أسابيع.

وتبعه فيلم "كرويلا" الروائي من "ديزني" الذي حقق أيضاً 5.1 مليون دولار، واقتصر الفارق الضئيل بينهما على 50 ألف دولار، فيما وصلت مداخيله التراكمية إلى 64.7 مليون دولار منذ إطلاقه في نهاية مايو/أيار الماضي.

أما بقية المراكز العشرة الأولى، فتوزعت على النحو الآتي:

6- "إن ذي هايتس": 4.2 مليون دولار.

7- "سبيريت أنتايمد": 1.6 مليون.

8- "مايتي أورفانز": 870 ألف دولار.

9- "ذي هاوس نكست دور: ميت ذي بلاكس": 604 آلاف دولار.

10- "راث أوف مان": 350 الف دولار.