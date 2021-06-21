"مسلسل ليه لأ الجزء الثاني".. قضية نسائية شائكة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حاز "مسلسل ليه لأ الجزء الثاني" على اهتمامات رواد شبكات التواصل الاجتماعي، منذ بداية عرضه على منصة "شاهد".

قصة مسلسل ليه لأ الجزء الثاني

يتناول المسلسل قضية اجتماعية مهمة، وهي تمرد الفتاة على الرضوخ لفكرة الزواج في سن معين، من أجل إنجاب الأطفال.

وتدور قصة المسلسل بصفة عامة حول حكايات جديدة عن أزمات النساء في المجتمع الشرقي والمعاناة التي يتعرضن لها من قبل أزواجهن ومواقف التحرش في الأماكن العامة وغيرها من المواقف التي تمس حياة المرأة، بما في ذلك أزمة تأخر الحمل وصعوبات تربية الأبناء.

أبطال مسلسل ليه لأ الجزء الثاني

المسلسل بطولة منة شلبي، وأحمد حاتم، ومراد مكرم، ومها أبو عوف، وسارة عبدالرحمن، وسليم مصطفى، ومنى أحمد زاهر، و دنيا ماهر، وفراس سعيد، ويارا جبران، وتامر نبيل، وريم حجاب.

مواعيد عرض مسلسل ليه لأ الجزء الثاني

تعرض حلقات المسلسل حلقة جديدة بشكل أسبوعي، عبر منصة "شاهد" أيام الخميس.