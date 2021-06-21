شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ليه لا الجزء الثاني .. منة شلبي تواجه المجتمع بقضية تبنى الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مسلسل "ليه لا الجزء الثاني" للنجمة منى شلبى، ردود أفعال مميزة بعد اقتراب حلقاته من الانتهاء على احدى المنصات الرقمية عبر الانترنت، لاسيما أنه يتناول قضية اجتماعية هامة إلا وهى تمرد الفتاة على الرضوخ لفكرة الزواج في سن معين، من أجل إنجاب الأطفال الذين تحلم بهم، ولتحقق رغبتها الفطرية بالإحساس بالأمومة.



منة شلبى فى ليه لا الجزء الثاني

مسلسل ليه لا الجزء الثاني يرصد حكاية ندى، التي ترغب في احتضان طفل لكنها تواجه صعوبات كثيرة في هذا الأمر، مسلطاً الضوء على علاقتها بالطفل، حيث أن العمل يتطرق إلى موضوع التمرد على المسلّمات، وهو مناسبة لنسأل لماذا علينا الالتزام بما اعتدنا عليه، وألاّ نتمرد على ما يفرض علينا بحكم المجتمع والتقاليد، ويكشف العمل عن طرق أخرى لتحقيق حلم الأمومة.

مسلسل ليه لا الجزء الثانى

المسلسل فكرة دينا نجم التي كتبت السيناريو والحوار بالتعاون مع مجدي أمين، رانيا حسن وسلمى عبد الوهاب، من خلال ورشة سرد وتحت إشراف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوفوبطولة منة شلبى أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، سليم مصطفى، منى أحمد زاهر، دنيا ماهر، فراس سعيد، يارا جبران، تامر نبيل، ريم حجاب وآخرين.



لمسلسل ليه لا الجزء الثانى

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "ليه لا" عرض العام الماضى، وشارك في بطولته أمينة خليل، هالة صدقى، شيرين رضا، محمد الشرنوبى، عمر السعيد، هانى عادل، محسن محى الدين، مريم الخشت، ناردين فرج، عمر الشناوى، عايدة الكاشف، صدقى صخر، بسنت شوقى، تميم عبده، نهير أمين، جورى بكر، أحمد حسنين وإخراج مريم أبو عوف.