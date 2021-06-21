شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين السقا يهنئ والده بعد تكريم مهرجان الجونة له: "مثلي الأعلي تستحقها للغاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان الشاب ياسين السقا، عن فخره بوالده النجم أحمد السقا، بعد اختيار إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة 2021، لمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.



ياسين السقا

ونشر ياسين صورة تجمعه بوالده بنفس الإطلالة، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"مبروك لمثلي الأعلي على جائزة الإنجاز الإبداعي التي سيحصل عليها في النسخة الخامسة من مهرجان الجونة.. تستحقها للغاية نأمل أن تمنحنا المزيد من الأفلام والمسلسلات لإضافتها إلى تاريخك ومسيرتك الإستثنائية".

وتعليقًا على أختياره، قال أحمد السقا قائلًا: "إنه لشرف عظيم لي أن يتم تكريمي بجائزة الإنجاز الإبداعي لمهرجان الجونة السينمائي هذا العام. بينما استرجع مسيرتي، أتذكر جميع عظماء صناعة السينما الذين أثروا في مسيرتي المهنية وعلموني وألهموني. أنا ممتن جدًا لهم، جنبًا إلى جنب مع عائلتي وجمهوري العزيز على كل الحب والدعم الذي قدموه لي على مر السنين. أدين بهذا الإنجاز لكل هؤلاء الأفراد المدهشين الذين وقفوا إلى جانبي في كل خطوة".

يعتبر السقا رائد سينما الحركة الحديثة في الشرق الأوسط، ويشتهر بقيامه بمشاهد الحركة الخطيرة بذاته دون الاستعانة ببديل. تضم مسيرته 11 فيلما سينمائيا ضخم الإنتاج، من بينها فيلم "أفريكانو" لعمرو عرفة، و"تيتو" لطارق العريان، و"إبراهيم الأبيض" لمروان حامد، و"المصلحة" لساندرا نشأت، و"مافيا" وسلسلة أفلام "الجزيرة" لشريف عرفة. كما قدم أفلامًا رومانسية ناجحة مثل فيلم "شورت وفانلة وكاب" لسعيد حامد، وفيلم "عن العشق والهوى" لكاملة أبو ذكري و"تيمور وشفيقة" لخالد مرعي ، وأفلامًا كوميدية مثل "همام في أمستردام" لسعيد حامد و"ابن القنصل" لعمرو عرفة و"بابا" لعلي إدريس.