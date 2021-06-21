شكرا لقرائتكم خبر عن هيدي كرم وابنها نديم فى صور تراها لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة هيدي كرم، محركات البحث بموقع جوجل بعد الجدل الذى أثير حولها في الساعات الماضية، بسبب الفيديو الذى نشرته على حسابتها بموقع "انستجرام" أثناء ممارسة ابنها نديم رياضة الضغط وهى تتواجد أعلى ظهره، معلقة على الفيديو: "حياة قلب أمه.. بنشيلهم وهم صغيرين ويشيلونا وهم كبار" لتلقى هجوماً من قبل المتابعين.

هيدي كرم ترد بشكل حاد على الانتقادات

وقالت كرم في فيديوهات عبر استورى حسابها بموقع "انستجرام" رداً على الانتقادات "بجد انتو ناس مرضى، بجد، يعني الفيديو اللى أنا منزلاه لابني دا، وبعض التعليقات اللى جاتلى دى مش من كل الناس الحقيقة، بعض الناس بتتمنى ليا الصحة وتتمنى له الصحة، وفرحانين بيه وبياركولي عليه ويقوليلي ربنا يخليهولك".



هيدي كرم ترد على منتقديها

وتعتاد هيدي كرم على مشاركة متابعيها على السوشيال ميديا بلحظات من حياتها سواء الفنية أو الشخضية ودائماً مع تنشر صورها مع ابنها نديم الذى وصل إلى عمر 21 سنة، وتحظى صورها مع ابنها دائماً بتفاعل المتابعين

وظهرت هيدي كرم كضيفة شرف في شهر رمضان الماضى، خلال حلقة من حلقات مسلسل "فارس بلا جواز" مع النجم مصطفى قمر، وتأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام، وشارك في البطوة محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارى ومحمد طعيمة، وعدد من الممثلين الشباب منهم مصطفى حمزة ومحمد ويوسف وراندا عبد السلام ومغاورى وعدد من ضيوف الشرف.



الفنانة هيدي كرم وابنها نديم



الفنانة هيدي كرم وابنها نديم



الفنانة هيدي كرم وابنها نديم



الفنانة هيدي كرم وابنها نديم



هيدى كرم وابنها



هيدى كرم وابنها



هيدى كرم وابنها



هيدى كرم وابنها



هيدى كرم وابنها



هيدي كرم وابنها نديم



هيدي كرم وابنها نديم



هيدي كرم وابنها نديم



هيدي كرم وابنها نديم



هيدي كرم وابنها نديم



هيدي كرم وابنها نديم



هيدي كرم وابنها نديم