شكرا لقرائتكم خبر عن معجبة كفيفة تتغزل فى تامر حسني ويعدها بلقاء بأول زيارة له إلى لبنان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم تامر حسني على تقديم الدعم لإحدى معجباته في لبنان تدعو "غنوة مطر"، وهي من ذوي الحالات الخاصة حيث تعاني من ضعف البصر، مؤكدا لها أنه سيقابلها فى أول زيارة له إلى لبنان، حيث نشر تامر فيديو للفتاة من أحد البرامج اللبنانية وهي تؤكد أنها من أشد المعجبين به على الرغم من عدم تمكنها من رؤيته لكن إحساسه وصوته يصل إليها.



معجبة لبنانية بتامر حسني

وعلق تامر علي الفيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :"يا أجمل غنوه مطر معرفش الڤيديو دا قديم أو جديد بس انا لسه شايفه حالاً تحياتي ليكي وللإعلامي الكبير الراقي مالك مكتبي و لكل أهلنا في لبنان.. أنا شوفت كلامك عني و وصلي إحساسك بيا و حسيت كل كلمه في قلبك ليا قد أيه صادقة".

وتابع :" الله يوفقك ويحميكي و تحققي كل أحلامك إنتي ماشاء الله جميلة وإحساسك عالي جداً و أكيد هتوصلي إن شاء الله لكل أحلامك شرفتيني بمحبتك وإحساسك بيا يا أجمل غنوه..وإن شاء الله لازم أشوفك في أقرب فرصه اجي فيها لبنان".

من ناحية أخري يستعد النجم تامر حسنى لإحياء حفل غنائى فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم الخميس المقبل، ويبدأ الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، والمقرر أن يقدم نجم الجيل باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغنياته التى قدمها خلال مشواره الغنائى.

في جانب آخر ينتظر النجم تامر حسنى عرض فيلمه الجديد "مش أنا" في دور السينما يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو الجارى، والذى ينتظره قطاع كبير من محبيه في مصر والوطن العربى، وينافس ضمن في موسم الصيف وعيد الأضحى المبارك.