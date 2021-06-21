شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج عروض أفلام مهرجان الإسماعيلية اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ 22، عرض أفلام موسم ميت ولعبنا دور البستاني والفراشات وحيرة وكشك بشاي وفرصة أخيرة وفن الحشرات وبيانكو ودبلة سها ولأجل غير مسمي ويمكن تظبط، إضافة إلى أفلام المركز القومي للسينما وهي ورقة شجر وقشرة وصحبة والسيد البنفسجي.

ويتنافس علي جوائز المهرجان كل من فيلم "عايشة" للمخرج زكريا نورى، والذى يدور حول عايشة، ذات الـ26 عاماً التى تعيش فى ضواحى المدينة، حياة رتيبة تعتنى أثناء النهار بأمها المريضة، وفى الليل تترك المنزل لتعبر الطريق أمام أى شاحنة محتملة.

وتدور قصة فيلم "بنت وردان" للمخرجة ميساء المومين، ويدور حول امرأة فى مزاج حزين تكافح لمواصلة الظهور أمام زملائها المرحين المنقادين، تواجه صرصور محتضر في مرحاض المكتب، وتتطور علاقتهما إلى صداقة غريبة.

ويشارك في المهرجان أيضا فيلم "حار" للمخرج سيمون جيونت، فيدور حول أنه اثناء نوبة عملها الليلة في محطة وقود بعيدة، توافق موظفة على مساعدة رجل تعطلت سيارته بينما يحاولان إصلاح السيارة ترتاب الفتاة في نوايا الرجل الحقيقية.